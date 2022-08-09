Зеленского уличили в готовности распродать Украину ради собственного обогащения

Украину в перспективе ожидает массовая приватизация, результатом которой может стать распродажа страны. Украинский президент Владимир Зеленский и его окружение поделят всю полученную прибыль от данного процесса — таким предположением поделился китайский портал Guancha.

«Если Зеленский хочет найти покупателя, то ему остается только отправиться на Запад — пусть потихоньку ищет, кому продать остатки украинского величия, и я надеюсь, что он найдет этого покупателя до того, как страна рухнет», — отмечается в опубликованном в понедельник, 8 августа, материале.

Автор указывает, что объявленный на Украине с 1 сентября новый раунд масштабной приватизации, которую предложил Зеленский и в отношении которой Верховная рада приняла соответствующий закон, удивил даже европейские СМИ.

«С одной стороны, Украина объявила военное положение, а ее экономика, производство и ресурсы контролируются государством. Теперь страна, которая занимается приватизацией более 20 лет, взялась за самые базовые отрасли, связанные с национальной экономикой и жизнеобеспечением людей. Если вы продадите и их тоже, как вы выживете в будущем?» — задается вопросом автор.

Портал отмечает, что такую инициативу властей, которую те считают «спасательным кругом страны», уже назвали ее распродажей. В частности, бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков сказал о новом раунде приватизации, что «это фактически дешевая распродажа страны».

Китайский портал приводит в пример украинскую компанию Madasic, которую страна то пыталась национализировать ради спасения, то приватизировать, но к процветанию производство не вернулось.

«Судя по стилю поведения Зеленского, приватизированные деньги, должно быть, не имеют никакого отношения к украинскому народу, а лишь откормили его «действующую команду» и стоящих за ней олигархов. В конце президентского срока он может взять несколько паспортов и уехать в другую страну всей семьей», — делает вывод автор статьи.

Китайский обозреватель допускает, что Зеленский, судя по нынешней ситуации, может быть готов продать газо- и нефтепроводы, проложенные под землей в советское время. Украинский президент также намерен приватизировать все украинские железные дороги, несмотря на то что большинство из них в аварийном состоянии.

«Судя по информации украинской стороны, в список приватизации включены три черноморских порта: Белгород-Днестровский, Скадовск и Усть-Дунайский. Проблема в том, что покупателей нелегко найти, потому что после того, как инвесторы заплатят деньги, у них не будет гарантий, останутся ли эти порты по-прежнему на украинской территории в следующем году», — продолжает он.

Обозреватель задается вопросом, кто же захочет купить предлагаемое Зеленским украинское имущество в том его виде и состоянии, какое есть сейчас. Среди возможных покупателей — страны с крепкой экономикой и дружественными отношениями с Россией, иначе ничего не получится. Определенно, это крупная страна в Азии, уверен автор, но он сомневается, что Зеленскому и его команде в Азии поверят. Тогда остается дело за Западом. Автор рекомендует украинским властям уже начинать искать там покупателей — быть может, удастся кого-то найти.

«Зеленский хочет продать последнюю жизненную силу Украины и собрать деньги под предлогом восполнения бюджетного дефицита. Тогда в этой стране больше ничего не будет», — заключает автор.

На Украине начнется приватизация хлебокомбинатов и спиртовых заводов. Об этом 6 июля заявила исполняющая обязанности главы фонда государственного имущества Украины Ольга Батова. Речь идет о примерно 200 предприятиях, которые находятся на Западной Украине. Она заявила, что продажа государственных предприятий будет способствовать созданию новых рабочих мест, привлечению инвестиций и улучшению логистики, в том числе при поставках зерна.

6 августа президент Украины Владимир Зеленский объявил о конфискации российских активов на общую сумму $765 млн. При этом он отметил, что работа по изъятию собственности продолжается. На совещании по санкционной политике было озвучено предложение об изъятии еще свыше 900 объектов, принадлежащих именно России.

28 июля Верховная рада Украины приняла закон, фактически разрешающий приватизацию крупных промышленных предприятий. По словам бывшего спикера парламента Дмитрия Разумкова, в первой редакции документа предполагался запрет на «большую приватизацию». Он назвал принятие закона распродажей страны.

Накануне министерство экономики Украины сообщило, что правительство утвердило перечень из 420 государственных предприятий, которые будут переданы в управление Фонда госимущества для дальнейшей приватизации и ликвидации. Отмечается, что 354 государственных предприятия будут ликвидированы или реорганизованы, 66 получат новых собственников.