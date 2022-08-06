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На Украине приватизируют хлебокомбинаты и спиртовые заводы

На Украине приватизируют хлебокомбинаты и спиртовые заводы

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Фото: Global Look Press/Yurii Rylchukukrinform
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На Украине начнется приватизация хлебокомбинатов и спиртовых заводов. Об этом 6 июля заявила исполняющая обязанности главы фонда государственного имущества Украины Ольга Батова.

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«Сейчас мы считаем важным начать приватизацию, например, комбинатов хлебопродуктов, спиртовых заводов, тех объектов, которые могут помочь Украине решить проблему с зерном, с хранением зерна, с переработкой этого зерна», — сказала она в эфире «1+1».

По словам Батовой, речь идет об около 200 предприятий, которые находятся на Западной Украине. Она завила, что продажа государственных предприятий будет способствовать созданию новых рабочих мест, привлечению инвестиций и улучшению логистики, в том числе при поставках зерна.

6 августа президент Украины Владимир Зеленский объявил о конфискации российских активов на общую сумму $765 млн. При этом он отметил, что работа по изъятию собственности продолжается. На совещании по санкционной политике было озвучено предложение об изъятии еще свыше 900 объектов, принадлежащих именно России.

28 июля Верховная рада Украины приняла закон, фактически разрешающий приватизацию крупных промышленных предприятий. По словам бывшего спикера парламента Дмитрия Разумкова, в первой редакции документа предполагался запрет на «большую приватизацию». Он назвал принятие закона распродажей страны.

Накануне министерство экономики Украины сообщило, что правительство утвердило перечень 420 государственных предприятий, которые будут переданы в управление Фонда госимущества для дальнейшей приватизации и для ликвидации. Отмечается, что 354 государственных предприятия будут ликвидированы или реорганизованы, 66 получат новых собственников.

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