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В Татарстане четверо мужчин отравились газом в канализационном люке

В Татарстане четверо мужчин отравились газом в канализационном люке, двое из них погибли
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Татарстане четверо мужчин отравились газом в канализационном люке, двое из них погибли. В распоряжении «Известий» есть кадры с места происшествия.

Инцидент произошел 9 августа на Интернациональной улице в селе Каенлы.

По предварительным данным, двое рабочих «ЖилкомСервиса» чистили колодец. Одному из них стало плохо, и он провалился в люк. Второй полез за коллегой, но также потерял сознание. Двое местных жителей решили помочь мужчинам, но тоже отравились и находятся без сознания.

Пострадавших госпитализировали в Центральную районную больницу Нижнекамска.

На месте происшествия сейчас работают экстренные службы.

Ранее, 7 августа, в районе Люблино в Москве несколько рабочих провалились в канализационный люк. По данным «Известий», 13 рабочих, которые чистили водосток, оказались заблокированы в коллекторе во время проведения работ. Как сообщили в столичном комплексе городского хозяйства, причиной произошедшего стал сверхинтенсивный ливень, из-за которого произошло резкое повышение уровня воды в коллекторе.

Пять человек поднялись из коллектора самостоятельно, пятерых подняли спасатели. Еще трех унесло потоком воды, их тела найдены. Возбуждено уголовное дело по факту произошедшего. 8 августа был задержан генеральный директор подрядной организации, сотрудники которой погибли в коллекторе.

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