В Татарстане четверо мужчин отравились газом в канализационном люке
В Татарстане четверо мужчин отравились газом в канализационном люке, двое из них погибли. В распоряжении «Известий» есть кадры с места происшествия.
Инцидент произошел 9 августа на Интернациональной улице в селе Каенлы.
По предварительным данным, двое рабочих «ЖилкомСервиса» чистили колодец. Одному из них стало плохо, и он провалился в люк. Второй полез за коллегой, но также потерял сознание. Двое местных жителей решили помочь мужчинам, но тоже отравились и находятся без сознания.
Пострадавших госпитализировали в Центральную районную больницу Нижнекамска.
На месте происшествия сейчас работают экстренные службы.
Ранее, 7 августа, в районе Люблино в Москве несколько рабочих провалились в канализационный люк. По данным «Известий», 13 рабочих, которые чистили водосток, оказались заблокированы в коллекторе во время проведения работ. Как сообщили в столичном комплексе городского хозяйства, причиной произошедшего стал сверхинтенсивный ливень, из-за которого произошло резкое повышение уровня воды в коллекторе.
Пять человек поднялись из коллектора самостоятельно, пятерых подняли спасатели. Еще трех унесло потоком воды, их тела найдены. Возбуждено уголовное дело по факту произошедшего. 8 августа был задержан генеральный директор подрядной организации, сотрудники которой погибли в коллекторе.