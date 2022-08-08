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В Москве по делу о гибели рабочих в коллекторе задержали подрядчика

Задержан глава подрядной организации после гибели трех рабочих в московском коллекторе
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Фото: СК РФ/moscow.sledcom.ru
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Задержан генеральный директор подрядной организации, сотрудники которой погибли в коллекторе на юго-востоке Москвы. Об этом 8 августа сообщила пресс-служба ГСУ СК России по городу.

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«В настоящее время задержан генеральный директор частной организации 1984 года рождения, с ним проводится комплекс необходимых следственных действий. Расследование по уголовному делу продолжается», — сказано в сообщении.

Следователи провели у задержанного обыски, пишет агентство городских новостей «Москва».

ЧП произошло 7 августа в районе Люблино на ул. Краснодарская, д. 2, корп. 2, пишет kp.ru. По данным «Известий», 13 рабочих, которые чистили водосток, оказались заблокированы в коллекторе во время проведения работ. Как сообщили в столичном комплексе городского хозяйства, причиной произошедшего стал сверхинтенсивный ливень, из-за которого произошло резкое повышение уровня воды в коллекторе.

Пять человек поднялись из коллектора самостоятельно, пятерых подняли спасатели. Еще трех унесло потоком воды, их тела найдены. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», пишет телеканал «360».

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