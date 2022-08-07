Власти назвали причину ЧП в коллекторе на юго-востоке Москвы

Сверхинтенсивный ливень стал причиной ЧП в коллекторе на юго-востоке Москвы. Об этом сообщили 7 августа в столичном комплексе городского хозяйства.

«Продолжаются работы по поиску пропавших в коллекторе на юго-востоке столицы рабочих. Специалисты частной подрядной организации ООО «АкваТрейд» по договору проводили ремонтные работы в водосточном коллекторе по Краснодарской улице в районе дома 72, корп. 2. Из-за выпавших сверхинтенсивных осадков произошло резкое повышение уровня воды в коллекторе», — говорится в сообщении.

В настоящее время на поверхность подняли 10 человек. Отмечается, что им оказывается необходимая медицинская помощь. Сейчас спасатели продолжают поиск еще троих рабочих, которые, предположительно, могли находиться в коллекторе.

По данным прокуратуры города Москвы, трое пропавших — мужчины 1999, 2001 и 2002 годов рождения. Люблинская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств произошедшего. На месте ЧП также находится и.о. Люблинского межрайонного прокурора А. Ашурбеков.

По данным «Известий», пять человек вытащили из канализационного люка сотрудники близ находящейся от места ЧП автомойки еще до приезда спасателей.