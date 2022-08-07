Несколько человек провалились в канализационный люк в Москве
Несколько человек провалились в канализационный люк в столичном районе Люблино. Проводится спасательная операция, информация об этом 7 августа поступила в «Известия».
Инцидент произошел по адресу: улица Краснодарская, дом 2, корпус 2. Из-за проведения спасательной операции перекрыто движение транспорта.
По предварительным данным, очистными работами в канализационном коллекторе в районе Люблино занимались 12 рабочих. Они были заблокированы из-за подъема воды.
4 июля эвакуатор провалился под грунт в микрорайоне Новоподрезково Молжаниновского района столицы России. В тот же день на юге Москвы пять человек пострадали из-за провалившегося грунта.