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Несколько человек провалились в канализационный люк в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Несколько человек провалились в канализационный люк в столичном районе Люблино. Проводится спасательная операция, информация об этом 7 августа поступила в «Известия».

Инцидент произошел по адресу: улица Краснодарская, дом 2, корпус 2. Из-за проведения спасательной операции перекрыто движение транспорта.

По предварительным данным, очистными работами в канализационном коллекторе в районе Люблино занимались 12 рабочих. Они были заблокированы из-за подъема воды.

4 июля эвакуатор провалился под грунт в микрорайоне Новоподрезково Молжаниновского района столицы России. В тот же день на юге Москвы пять человек пострадали из-за провалившегося грунта.

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