На юге Москвы пять человек пострадали из-за обвала грунта
Пять человек на юге Москвы пострадали из-за провалившегося грунта в понедельник, 4 июля. Часть асфальта ушла под землю.
О состоянии пострадавших информации пока не поступало.
По данный «Известий», в образовавшуюся яму на дороге чуть не провалился грузовик.
На месте происшествия работают правоохранительные органы.
В ноябре прошлого года неподалеку от «Москвы-Сити» на Краснопресненской набережной провалился грунт. Длина ямы достигла 30 м, ширина — 20 м. Пострадавших в результате инцидента не было.