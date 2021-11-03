Огромный провал образовался на набережной у «Москва-Сити»

Провал грунта произошел в Москве на Краснопресненской набережной, расположенной вблизи делового центра «Москва-Сити». Об этом во вторник, 2 ноября, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Длина образовавшейся ямы оценивается в 30 м, ширина — в 20 м.

В настоящий момент на месте провала работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб, отмечается в материале телеканала.

Ранее, 28 октября, автомобиль с детьми провалился в яму на дороге в Ростове-на-Дону. Асфальт на месте, где произошел инцидент, оказался поврежден по причине прорыва трубопровода.