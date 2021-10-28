Автомобиль с детьми провалился в дорожную яму в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону автомобиль, в котором находились дети, провалился в яму на дороге. Инцидент произошел на Татарской улице, где из-за прорыва водопровода оказался поврежден асфальт.

Местные жители пишут в соцсетях, что из ямы бил фонтан, однако «Водоканал» не огородил территорию. В итоге в провал угодил автомобиль Peugeot, в котором были девушка и двое детей, уточняет RostovGazeta. О состоянии водителя и маленьких пассажиров информации пока не было.

Ранее сообщалось, что в Новороссийске шесть автомобилей ушли под землю. Рядом со строящимся зданием накренилась одна из стенок котлована, в результате этого обвалился грунт.