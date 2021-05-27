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В Новороссийске шесть автомобилей провалились под землю

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В Новороссийске из-за обвала грунта в котловане шесть машин ушли под землю. Об этом сообщает 27 мая телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел из-за того, что рядом со строящимся зданием накренилась одна из стенок котлована и в результате этого обвалился грунт.

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Как сообщила пресс-служба администрации Новороссийска в Instagram, ЧП случилось на улице Пархоменко. Обвал произошел на месте строительства частного медицинского центра.

«Это поднадзорный объект Госстройнадзора. Ранее на месте провели экспертизу, инженерные изыскания. 29 апреля 2021 года застройщик получил разрешение на строительство от управления архитектуры и градостроительства города», — отметили в пресс-службе.

По ее информации, автомобили пострадали незначительно. Их извлекли из провала спасатели при помощи двух эвакуаторов. Застройщик уже связался с владельцами. После оценки суммы им полностью возместят ущерб.

12 апреля сообщалось, что в Санкт-Петербурге из-за прорыва трубы горячего водоснабжения магистрального трубопровода в яму провалились три автомобиля. В результате происшествия никто не пострадал.

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