В Москве произошел второй за день случай провала грунта на дороге

Эвакуатор провалился под грунт в микрорайоне Новоподрезково Молжаниновского района Москвы. Об этом 4 июля сообщил источник в экстренных службах.

«По улице Синявинской в районе дома 11 эвакуатор провалился под грунт. Пострадавших нет», — цитирует его ТАСС.

Ранее в этот день сообщалось, что на юге Москвы пять человек пострадали из-за провалившегося грунта.

Провал асфальта произошел на проезжей части. В образовавшуюся яму угодил водитель грузовика, машина чуть полностью не ушла под землю.