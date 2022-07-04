В Москве произошел второй за день случай провала грунта на дороге
Эвакуатор провалился под грунт в микрорайоне Новоподрезково Молжаниновского района Москвы. Об этом 4 июля сообщил источник в экстренных службах.
«По улице Синявинской в районе дома 11 эвакуатор провалился под грунт. Пострадавших нет», — цитирует его ТАСС.
Ранее в этот день сообщалось, что на юге Москвы пять человек пострадали из-за провалившегося грунта.
Провал асфальта произошел на проезжей части. В образовавшуюся яму угодил водитель грузовика, машина чуть полностью не ушла под землю.