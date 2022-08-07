Тела еще двух пропавших в коллекторе рабочих нашли в московском районе Люблино

Тела еще двух рабочих, пропавших в коллекторе в московском районе Люблино во время ливня, обнаружили спасатели. Об этом в воскресенье, 7 августа, сообщила столичная прокуратура.

«Тела еще двоих рабочих также обнаружены», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Ранее в этот день сообщалось, что спасатели нашли тело второго рабочего, пропавшего в московском коллекторе.

Тело первого рабочего было обнаружено на юго-востоке Москвы в районе улицы Марьинский Парк.

ЧП произошло днем в воскресенье в районе Люблино на ул. Краснодарская, д. 2, корп. 2. По данным «Известий», рабочие оказались заблокированы в коллекторе во время проведения ремонтных работ. В столичном комплексе городского хозяйства сообщили, что причиной произошедшего стал сверхинтенсивный ливень, из-за которого произошло резкое повышение уровня воды в коллекторе. На поверхность подняли 10 человек.

Один из сотрудников рассказал «Известиям», что пятерых провалившихся в канализационный люк людей в Москве вытащили сотрудники близ находящейся от места ЧП автомойки еще до приезда спасателей.

Люблинская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств произошедшего.

Кроме того, прокуратура Москвы попросила СК РФ возбудить уголовное дело после смерти одного из рабочих в коллекторе на юго-востоке Москвы в связи с выявлением предполагаемых признаков преступления в действиях коммерческой организации.