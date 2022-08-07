Пятерых упавших в коллектор рабочих в Москве спасли сотрудники автомойки

Пятерых провалившихся в канализационный люк людей в Москве вытащили сотрудники близ находящейся от места ЧП автомойки еще до приезда спасателей. Об этом «Известиям» рассказал 7 августа один из ее сотрудников — Бахтиер.

«Я поехал, там колодец открыли. Смотрю, там ребята стоят <...>. Я вытащил вместе с пацанами. Потом из МЧС приехали», — рассказал он.

Инцидент произошел сегодня в районе Люблино на улице Краснодарской, дом 2, корпус 2. По данным «Известий», рабочие оказались заблокированы в коллекторе во время проведения ремонтных работ. Точное число рабочих, которые оказались в коллекторе, неизвестно. Предварительно, их было 12 человек.

В пресс-службе прокуратуры города также сообщили, что в настоящее время спасателями ведутся поиски трех рабочих (1999, 2001 и 2002 годов рождения), находившихся в канализационной шахте, которые «в результате подъема уровня воды не смогли выбраться на поверхность».

Люблинская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств произошедшего.