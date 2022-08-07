Тело одного из рабочих нашли после ЧП в коллекторе на юго-востоке Москвы

Тело одного из рабочих обнаружили на юго-востоке Москвы после ЧП в коллекторе. Об этом в воскресенье, 7 августа, заявила столичная прокуратура.

«В районе улицы Марьинский Парк обнаружено тело одного из рабочих», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что сейчас проводится проверка исполнения требований федерального законодательства, в том числе об охране труда и технике безопасности.

Инцидент произошел ранее в этот день в районе Люблино на улице Краснодарской, дом 2, корпус 2. По данным «Известий», рабочие оказались заблокированы в коллекторе во время проведения ремонтных работ. Точное число рабочих, которые оказались в коллекторе, неизвестно.

В пресс-службе прокуратуры города ранее сообщали, что в настоящее время спасателями ведутся поиски трех рабочих (1999, 2001 и 2002 годов рождения), находившихся в канализационной шахте, которые «в результате подъема уровня воды не смогли выбраться на поверхность». Пятерых рабочих при этом удалось спасти.