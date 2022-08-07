Найдено тело второго пропавшего в коллекторе в Москве рабочего

Спасатели нашли тело второго рабочего, пропавшего в московском коллекторе. Об этом сообщил 7 августа «Известиям» источник, знакомый с ситуацией.

Тело первого рабочего было обнаружено на юго-востоке Москвы в районе улицы Марьинский Парк.

ЧП произошло днем в воскресенье в районе Люблино на ул. Краснодарская, д. 2, корп. 2. По данным «Известий», рабочие оказались заблокированы в коллекторе во время проведения ремонтных работ.

В столичном комплексе городского хозяйства сообщили, что причиной произошедшего стал сверхинтенсивный ливень, из-за которого произошло резкое повышение уровня воды в коллекторе. На поверхность подняли 10 человек, остальные трое работников из-за резкого повышения уровня воды сделать этого не успели.

Люблинская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств произошедшего. Также прокуратура Москвы попросила СК РФ возбудить уголовное дело после смерти одного из рабочих в коллекторе на юго-востоке Москвы в связи с выявлением предполагаемых признаков преступления в действиях коммерческой организации.