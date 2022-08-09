Обвиняемого в растлении детей тюменского учителя оставили в СИЗО

Тюменский областной суд распорядился оставить в следственном изоляторе (СИЗО) жителя области, обвиняемого в домогательствах к несовершеннолетним. Об этом 9 августа сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы области.

«Апелляционная инстанция Тюменского областного суда оставила под стражей жителя Омутинского района Алексея Л., обвиняемого в домогательствах к несовершеннолетним. Его адвокат пытался обжаловать меру пресечения, но обвиняемый останется в СИЗО до 18 августа», — указано в пресс-релизе.

Ранее, 23 июня, появилась информация о том, что в Тюменской области на два месяца арестовали обвиняемого в растлении несовершеннолетнего. По данным источника ТАСС, обвиняемый является заслуженным учителем России, а также победителем конкурса лучших учителей РФ.

В сентябре 2020 года Магаданский городской суд признал виновным 56-летнего учителя физкультуры в растление девочек. Ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Следствием и судом установлено, что в период с сентября 2017 года по апрель 2019 года мужчина, являясь педагогом одного из образовательных учреждений Магадана, систематически совершал действия сексуального характера в отношении нескольких учениц 1–2-го классов.