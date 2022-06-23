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Заслуженный учитель РФ арестован в Тюменской области за растление подростка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В Тюменской области на два месяца арестовали обвиняемого в растлении несовершеннолетнего. Об этом 23 июня сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона в Telegram-канале.

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«Омутинский районный суд рассмотрел в закрытом судебном заседании ходатайство следователя <...> об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении жителя Омутинского района. Он обвиняется в преступлении против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетнего (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ)», — говорится в сообщении.

По решению суда обвиняемый будет находиться в СИЗО по 18 августа.

По данным источника ТАСС, обвиняемый является заслуженным учителем России, а также победителем конкурса лучших учителей РФ.

В сентябре 2020 года Магаданский городской суд признал виновным 56-летнего учителя физкультуры в растление девочек. Ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Следствием и судом установлено, что в период с сентября 2017 года по апрель 2019 года мужчина, являясь педагогом одного из образовательных учреждений Магадана, систематически совершал действия сексуального характера в отношении нескольких учениц 1–2-го классов.

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