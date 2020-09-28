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Учителя физкультуры осудили за растление девочек в Магадане

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Магаданский городской суд признал виновным 56-летнего учителя физкультуры. Ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Следствием и судом установлено, что в период с сентября 2017 года по апрель 2019 года мужчина, являясь педагогом одного из образовательных учреждений Магадана, систематически совершал действия сексуального характера в отношении нескольких учениц 1–2 классов, сообщили ИА MagadanMedia в пресс-службе СУ СК РФ по Магаданской области.

Проведена большая кропотливая работа по установлению обстоятельств совершенных преступлений и сбору доказательственной базы, что осложнялось малолетним возрастом потерпевших, а также свидетелей, которые также являлись учащимися младших классов.

Обвиняемый в ходе расследования не признавал свою вину и выдвигал позицию защиты об оговоре его родителями несовершеннолетних, к поведению которых он предъявлял строгие требования.

Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина ранее выступила за создание открытого реестра людей, освободившихся из тюрьмы и ранее судимых за преступления против несовершеннолетних, а также за введение за ними пожизненного административного контроля. Осуществлять его предлагается с помощью электронных браслетов. Сейчас они в том числе используются для контроля за теми, кто находится под домашним арестом.

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