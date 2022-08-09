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В Госдуме предложили создать объединение суверенных государств по образу СССР

Депутат ГД Шеремет: целесообразно создать добровольное объединение суверенных государств по образу СССР
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил создать добровольное объединение суверенных государств по образу СССР, чтобы противостоять западной экспансии и агрессии. Об этом он заявил 9 августа «РИА Новости».

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«Существование СССР сдерживало НАТО в его стремлении поработить и колонизировать весь мир. Считаю целесообразным вернуться к коллективной системе добровольного объединения суверенных государств в один военно-политический и экономический блок, способный эффективно противостоять западной экспансии и агрессии», — сказал политик.

Он отметил, что прообразом новой конфедерации может стать Советский Союз. По мнению Шеремета, объединение позволило бы странам сохранить и укрепить свои суверенитеты.

Депутат подчеркнул, что новый блок по своим границам может превзойти границы СССР.

«Это будет равноправный союз, где каждая из стран уважает суверенитет и культуру друг друга, а не те колонии, которые привыкли создавать США под личиной помощи и торжества демократии», — добавил он.

По словам Шеремета, у России есть все возможности и потенциал, чтобы обеспечить новому союзу безопасность.

Ранее, 9 январе, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что власти России стремятся в геополитическом плане добиться восстановления порядка, царившего при Советском Союзе. Он добавил, что подобный исход является для США «неприемлемым».

Позднее, 21 января, в МИД России заявили, что не видят оснований серьезно говорить о возрождении или восстановлении СССР, и указали на то, что в своей практической политике Россия исходит из существующих реалий.

Вместе с тем президент России Владимир Путин в июне 2021 года подчеркивал, что восстанавливать Советский Союз бессмысленно и нецелесообразно. В противном случае Россия может столкнуться и с социальными вопросами, которые будет невозможно решить, указал Путин.

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