В США заявили о желании России восстановить СССР
Власти России стремятся в геополитическом плане добиться восстановления порядка, царившего при Советском Союзе. Такое заявление 9 января сделал госсекретарь США Энтони Блинкен.
По его мнению, это одна из целей президента России Владимира Путина.
«И это значит восстановление сферы влияния над странами, которые ранее были частью Советского Союза», — подчеркнул Блинкен в эфире телеканала CNN.
Госсекретарь добавил, что подобный исход является для США «неприемлемым».
В начале декабря замгоссекретаря США Виктория Нуланд сделала заявление о том, что Путин якобы хочет воссоздать СССР.
При этом сам российский лидер в июне 2021 года подчеркивал, что восстанавливать Советский Союз бессмысленно и нецелесообразно.
«Иначе мы можем столкнуться и с социальными вопросами, которые будет невозможно решить, и даже с некоторыми вопросами размывания государствообразующего этнического ядра», — заявлял глава государства.