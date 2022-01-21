В МИД России ответили на вопрос о возможности возрождения СССР
В МИД России не видят оснований серьезно говорить о возрождении или восстановлении СССР. Об этом говорится в опубликованном 21 января заявлении ведомства.
«Вряд ли можно серьезно говорить о возрождении или восстановлении СССР. Ход истории нельзя повернуть вспять. Об этом неоднократно заявлял президент Российской Федерации Владимир Путин. В своей практической политике исходим из существующих реалий», — указано в публикации на сайте министерства.
9 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что власти России стремятся в геополитическом плане добиться восстановления порядка, царившего при Советском Союзе. Он добавил, что подобный исход является для США «неприемлемым».
Вместе с тем президент России в июне 2021 года подчеркивал, что восстанавливать Советский Союз бессмысленно и нецелесообразно.
В противном случае Россия может столкнуться и с социальными вопросами, которые будет невозможно решить, указал Путин.