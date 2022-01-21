В МИД России ответили на вопрос о возможности возрождения СССР

В МИД России ответили на вопрос о возможности возрождения СССР 2022-01-21 11:54:26"> 2022-01-21 11:54:26 2022-01-21 11:54:26 Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru

МИД России: вряд ли можно серьезно говорить о возрождении или восстановлении СССР

21 января 2022, 12:02 0