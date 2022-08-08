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На Украине могут запретить россиянам въезд в страну на 50 лет

Зеленский рассмотрит петицию о запрете на въезд граждан РФ на Украину на 50 лет
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Фото: TASS/URA.RU/Екатерина Сычкова
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Президент Украины Владимир Зеленский рассмотрит петицию о запрете въезда гражданам России в страну на 50 лет.

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Данная инициатива была зарегистрирована еще в мае. За это время она набрала необходимое для рассмотрения главой государства количество голосов — более 25 тыс.

«Ради безопасности каждого украинца сейчас и в будущем мы предлагаем полностью закрыть въезд в Украину всем россиянам на следующие 50 лет и не выдавать вид на жительство россиянам, кроме тех, кто воевал на стороне Украины», — говорится в тексте петиции. Документ опубликован на сайте офиса Зеленского.

С 1 июля по указу Зеленского на Украине действует визовый режим с Российской Федерацией. С этого времени россияне не могут въезжать на территорию страны, находиться там и следовать через нее транзитом.

Россияне могут оформить украинские визы в визовых центрах VFS Global в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Калининграде, Ростове-на-Дону и Самаре.

1 августа представитель государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что за время действия визового режима никто из россиян визу еще не получил.

Заместитель главы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин отмечал, что введение Украиной визового режима с Россией обрубит связи между двумя странами. Он отметил, что своим решением Киев показал враждебное отношение к соотечественникам, приезжающим в Россию на заработки.

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