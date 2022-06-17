В ГД отреагировали на введение Украиной визового режима для россиян

Введение Украиной визового режима с Россией обрубит связи между двумя странами. Об этом 17 июня заявил первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

По мнению депутата, в первую очередь отмена безвизового режима негативно скажется на украинских гражданах.

«Украине наплевать, кто пострадает. Она хочет обрубить все связи с Россией. И это началось не 24 февраля, а гораздо раньше. Чем хуже — тем лучше, такая логика», — сказал Затулин «РИА Новости».

Он отметил, что своим решением Киев показал враждебное отношение к соотечественникам, приезжающим в Россию на заработки.

«Пострадают и те, кто едет в Россию на работу. Это делается, чтобы они сюда не ехали, не работали, здесь не находились. А те, которые едут, в этом случае враги», — заключил Затулин.

17 июня кабинет министров Украины одобрил введение визового режима с Россией. Он начнет действовать с 1 июля. Руководитель офиса президента страны Андрей Ермак объяснил это решение вопросами безопасности и необходимостью контроля за въездом российских граждан.

Возможность принятия закона, вводящего визовый режим для граждан России, Верховная рада рассматривала еще в 2017 году. Как тогда отметил депутат Госдумы Леонид Калашников, если Украина пойдет на такой шаг, то нанесет больший вред самим украинцам, поскольку Россия будет вынуждена пойти на зеркальные меры.