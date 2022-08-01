Граждане России за месяц не получили ни одной визы на Украину
За время действия визового режима с Россией, введенного Киевом, никто из россиян визу еще не получил. Об этом заявил в понедельник, 1 августа, представитель государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
«На протяжении этого месяца, по имеющейся у меня информации, около 80 граждан Российской Федерации подали информацию для получения визы, однако ни один из них не получил еще визы и, собственно, пересечь границу при условии наличия визы никто из них не мог», — сказал Демченко в эфире телеканала «Украина 24».
Украина 1 июля ввела визовый режим для граждан России. С этого времени россияне не могут въезжать на территорию страны, находиться там и следовать через нее транзитом. Граждане РФ могут оформить украинские визы в визовых центрах VFS Global в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Калининграде, Ростове-на-Дону и Самаре.
При этом наличие визы не дает права гражданам России беспрепятственно пересечь границу. Для этого необходимо отсутствие запрета на въезд на Украину. Россиянам также потребуется подтвердить цели визита и надлежащее финансовое обеспечение.
Введение визового режима с Россией было одобрено правительством Украины 17 июня. Как отмечал тогда руководитель офиса президента страны Андрей Ермак, это решение обосновано вопросами безопасности и необходимостью усиления контроля за въездом российских граждан на Украину.
Возможность принятия закона, вводящего визовый режим для граждан России, Верховная рада рассматривала еще в 2017 году. Комментируя это решение, депутат Госдумы РФ Леонид Калашников заявил, что если Украина пойдет на такой шаг, то нанесет больший вред самим украинцам, поскольку Россия будет вынуждена пойти на зеркальные меры.