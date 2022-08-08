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В Кремле указали на крайнюю опасность ударов ВСУ по Запорожской АЭС

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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Обстрелы Запорожской Атомной электростанции (АЭС) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут привести к катастрофическим последствиям для огромной территории. Об этом в понедельник, 8 августа, в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«<…> это потенциально крайне опасная деятельность, которая чревата, в случае усугубления, катастрофическими последствиями для огромной, огромной территории, включая территорию Европы. Здесь мы рассчитываем, что те страны, которые имеют абсолютное влияние на украинское руководство, используют это влияние, чтобы исключить продолжение таких обстрелов», — заявил Песков журналистам.

Он также призвал страны, обладающие влиянием на украинское руководство, побудить к прекращению обстрелов.

В ночь на 7 августа ВСУ атаковали из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» расположенную в Энергодаре Запорожскую АЭС. В момент подлета ракета раскрылась и выпустила осколочные боевые элементы.

В зоне поражения оказались район сухого хранилища отработавшего ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки.

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На следующий день посольство России в США назвало подобные обстрелы реальной угрозой для ядерной безопасности всей Европы. Там еще раз подчеркнули, что попытки дискредитировать РФ наносят ущерб территориям далеко за пределами Украины. Тогда же генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш от лица ООН призвал к прекращению атак на Запорожскую АЭС.

Отмечается, что в таком случае Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сможет получить доступ на станцию.

До этого ВСУ дважды обстреляли территорию Запорожской атомной электростанции еще 5 августа.

Первое нападение было совершено около 15:00 по местному времени (совпадает с московским). Как сообщили местные власти, в этот момент на предприятии как раз происходила пересменка работников. Спустя несколько часов ВСУ вновь нанесли удар по Запорожской АЭС. В этот раз снаряды попали на промышленную площадку станции. Также обстрелу подверглись жилые районы Энергодара.

Россия продолжает начатую 24 февраля операцию по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения обстановки в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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