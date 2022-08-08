Во Франции рассказали о новой тактике Пентагона на Украине

Пентагон применяет на Украине новую тактику найма контрактных «помощников» для участия в боевых действиях. Об этом пишет французский журнал Causeur со ссылкой на военный источник.

«Впервые Пентагон применил такую тактику именно на Украине: он как бы проводит «аутсорсинг», ищет за деньги спецов, готовых участвовать в масштабных боевых действиях», — сказал собеседник издания.

По его словам, такие помощники были на украинской территории с самого начала спецоперации.

Ранее, 21 июля, телеканал NBC передавал, что участвующие в боевых действиях на территории Украины на стороне ВСУ иностранные наемники рассказали о средствах ликвидации, всегда имеющихся при них.

В тот же день стало известно, что иностранные наемники, участвующие в боях на стороне ВСУ, жалуются на падение боевого духа.

Уточнялось, что на падение боевого духа, в частности, повлияли задержки с поставками нового оружия. При этом, как рассказали в украинском иностранном легионе, количество прибывающих рекрутов заметно упало, однако добавили, что продолжают искать пути для расширения набора всех желающих.

До этого, 28 мая, газета The Washington Post написала, что иностранные наемники на Украине жалуются на плохое обмундирование и недостаток оружия и ищут способы покинуть страну и вернуться домой. В основном бойцы обращали внимание на плохую оснащенность средствами связи, предметами первой необходимости и вооружением.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

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