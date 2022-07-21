СМИ рассказали о падении боевого духа иностранных наемников на Украине

Иностранные наемники, участвующие в боевых действиях на территории Украины на стороне ВСУ, жалуются на падение боевого духа, сообщает 21 июля американский телеканал NBC.

«Число людей, которые расстроены и имеют низкий моральный дух, увеличилось, и это частично произошло из-за того, как русские решили вести боевые действия», — пояснил телеканалу бывший американский морской пехотинец Рипли Роулигс, осуществляющий поставки для иностранных наемников на территории Украины.

Сообщается, что на падение боевого духа также повлияли задержки с поставками нового оружия, обещанного Западом для Украины. Кроме того, отмечается недовольство командирами ВСУ, которые принимают решения в стиле советской военной школы.

Один из наемников рассказывал, что в ходе боев за Северодонецк погиб его командир и еще трое других солдат.

«Когда случается что-то такое, сложно представить, как двигаться дальше», — пояснил он.

В украинском иностранном легионе рассказали, что количество прибывающих рекрутов заметно упало, однако добавили, что продолжают искать пути для расширения набора всех желающих.

Ранее, 19 июля, в ДНР рассказали, что большинство наемников, воюющих в Донбассе за киевский режим, прибывает на Украину из Польши, Великобритании и США.

В конце июня американский наемник Александр Дрюке, находящийся в плену на территории ДНР, рассказал, что перед тем, как отправиться в Донбасс, он не обладал полной информацией о ситуации, а если бы знал, что на самом деле происходит на Украине, то не приехал бы туда.

12 июля Минобороны РФ сообщило, что с 24 февраля на Украину прибыли 7107 иностранных боевиков. 2347 были уничтожены, а еще 2019 вернулись обратно.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут военные действия на территориях ДНР и ЛНР, жители которых отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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