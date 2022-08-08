Сирены тревоги сработали в Израиле после вступления в силу перемирия

На юге Израиля после вступления в силу режима прекращения огня сработали сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстрел. Об этом 8 августа сообщили в пресс-службе военных.

«В районе, прилегающем к сектору Газа, прозвучали сирены», — говорится в сообщении.

Режим прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта начал действовать с 23:30 воскресенья, 7 августа. В пресс-службе израильского премьер-министра Яира Лапида отмечали, что страна оставляет за собой право применить силу для урегулирования конфликтов в случае несоблюдения режима прекращения огня.

Посредником при заключении перемирия между группировкой «Исламский джихад» (запрещена в РФ) с Израилем выступил Египет.

Как заявил ранее в этот день израильский премьер-министр Яир Лапид, военная операция «Рассвет» находится на завершающей стадии.

Министерство здравоохранения Палестины сообщило, что, по данным на 7 августа, число погибших в ходе конфликта выросло до 41 человека. Скончались в том числе 15 детей и четыре женщины, еще 311 человек получили ранения.

Израиль начал операцию «Рассвет» против группировки «Исламский джихад» (запрещенная в РФ организация) 5 августа. Были нанесены удары по сектору Газа, в приграничных районах в тылу Израиля объявлено особое положение.

В результате израильской операции был ликвидирован один из командиров «Исламского джихада» Тайсир аль-Джабари, командовавший военным крылом группировки «Бригады аль-Кудс» в северной части анклава. Также сообщалось о ликвидации еще одного высокопоставленного командира радикального палестинского движения — члена военного совета и командира южного региона Халеда Саида Мансура.

Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в настоящее время приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями.

Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.