Вступило в силу перемирие между Израилем и «Исламским джихадом»

В зоне палестино-израильского конфликта объявлен режим прекращения огня с 23:30 по местному времени (совпадает с московским). Об этом в воскресенье, 7 августа, сообщает телеканал Al Jazeera.

Отмечается, что перемирие между Израилем и группировкой «Исламский джихад» (запрещенная в РФ организация) было достигнуто благодаря участию Египта в роли посредника.

При этом в пресс-службе израильского премьер-министра Яира Лапида подчеркивают, что страна оставляет за собой право применить силу для урегулирования конфликтов в случае несоблюдения режима прекращения огня.

Ранее в воскресенье власти Израиля подтвердили перемирие с «Исламским джихадом». Вторая сторона в этот же день сделала аналогичное заявление.

Тогда же агентство Reuters сообщило, что Израиль согласился на предложенное египетскими посредниками перемирие в секторе Газа.

Позднее в этот же день израильский премьер заявил о завершающей стадии военной операции «Рассвет», направленной против палестинской организации «Исламский джихад». Он отметил, что цели ее были достигнуты.

Израиль начал военную операцию 5 августа. В тот день армией обороны еврейского государства были нанесены удары по сектору Газа, в приграничных районах в тылу Израиля было объявлено особое положение.

В результате израильской операции был ликвидирован один из командиров «Исламского джихада» — Тайсир аль-Джабари, командовавший военным крылом группировки «Бригады аль-Кудс» в северной части анклава. Также сообщалось о ликвидации еще одного высокопоставленного командира радикального палестинского движения — члена военного совета и командира южного региона Халеда Саида Мансура.

Как заявили представители минздрава Палестины, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа выросло до 41 человека, среди которых 15 детей и четыре женщины. Днем ранее сообщалось о 24 погибших и 203 пострадавших.

Армия обороны Израиля отмечала, в свою очередь, что мирные жители погибли в Джабалии на севере сектора Газа из-за неудачного пуска ракеты палестинской группировкой «Исламский джихад».

Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в настоящее время приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями.

Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.