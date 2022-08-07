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В Минобороны РФ сообщили о подготовке боевиками провокации в Идлибе

В МО РФ сообщили о подготовке боевиками провокации в Идлибе с обстрелом мирного населения
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В Идлибе боевики группировки «Джебхат ан-Нусра» (террористическая организация, запрещенная в РФ) готовят инсценировку ударов ВКС России и сирийской армии по мирному населению. Об этом сообщил в воскресенье, 7 августа, заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.

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«По поступившей в Центр по примирению враждующих сторон информации, боевиками террористической группировки «Джебхат Ан-Нусра» совместно с псевдогуманитарной организацией «Белые каски» в населенном пункте Китиан провинции Идлиб проводится съемка постановочных видеороликов для дальнейшего обвинения ВКС РФ и сирийских правительственных сил в нанесении ударов по мирным жителям и гражданской инфраструктуре», — сказал он.

Ранее, 5 июня, сообщалось, что после заявлений Турции о начале военной операции на севере Сирии активизировались незаконные вооруженные формирования в идлибской зоне деэскалации. В тот день стало известно о 12 обстрелах со стороны позиций группировки «Джебхат ан-Нусра».

По итогам трехсторонних переговоров президент России Владимир Путин выразил солидарность с позицией Турции и Ирана, что в Сирии необходимо избавиться от терроризма. Российский лидер призвал навсегда покончить с присутствием в Сирии ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация) и другими экстремистскими группировками.

17 июля заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике, капитан 1-го ранга Евгений Герасимов сообщил, что двое сирийских военных ранены в результате обстрела боевиками позиций сил правительства. Всего за сутки в Идлибской зоне деэскалации террористы совершили 14 обстрелов, уточнил он.

До этого, 5 июня, глава турецкого государства Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что решение о проведении новой операции было принято на фоне необходимости сохранения национальной безопасности страны с целью завершения формирования «безопасного коридора», на 30 км от турецкой границы.

Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2015 году Вооруженные силы России по приглашению Дамаска начали оказывать помощь в освобождении территории страны от боевиков.

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