Реклама
Прямой эфир
Наука
Рогозин поручил восстановить работу немецкого телескопа на «Спектре-РГ»
Мир
Народная милиция ДНР заявила об уничтожении до 30 украинских военных за сутки
Политика
В Госдуме указали на исчерпание у ЕС арсенала средств по сдерживанию РФ
Туризм
Turkish Airlines продлила отмену рейсов в Сочи и на Украину до 31 июля
Мир
В Херсоне около 1,5 тыс. человек обратились за получением гражданства РФ
Недвижимость
В мае россияне стали реже продавать ипотечные квартиры
Экономика
Банки РФ спрогнозировали сохранение вкладов после окончания действия высоких ставок
Мир
Зеленский раскритиковал города США за сохранение связей с побратимами в РФ
Мир
В Донецке в результате обстрела ВСУ погибла пенсионерка
Происшествия
На Кубани в ДТП с микроавтобусом погибли четыре человека
Происшествия
Пожар в здании автобазы в центре Тюмени ликвидирован
Сюжет:

Эрдоган анонсировал проведение новой военной операции на севере Сирии

0
Фото: REUTERS/Florion Goga
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Турция намерена провести новые антитеррористические операции в Сирии против членов Рабочей партии Курдистана (РПК) и «Сил народной самообороны» (СНС) (признаны в Турции террористическими организациями). Об этом 4 июня заявил глава турецкого государства Реджеп Тайип Эрдоган.

В активном поясе: Турция начала военную операцию на севере Сирии
На этом фоне курдские формирования сблизились с Дамаском и провели первый совместный патруль

«На севере Сирии грядут новые антитеррористические операции с целью завершения формирования «безопасного коридора» (на 30 км от турецкой границы)», — цитирует его агентство Anadolu.

Он отметил, что решение о проведении новой операции было принято на фоне необходимости сохранения национальной безопасности страны. Так, Эрдоган напомнил, что в предыдущие годы на севере Сирии были проведены операции под названиями «Щит Евфрата», «Оливковая ветвь», «Источник мира», «Весенний щит», а также осуществляет в настоящее время операцию «Коготь — Замок» на севере Ирака.

«Все эти операции позволили разнести в пух и прах попытки формирования у южных границ Турции зоны, подконтрольной террористам», — подчеркнул он.

1 июня Эрдоган объявил, что военные его страны начинают новую антитеррористическую операцию на севере Сирии. Он рассказал, что Турция планирует зачистить Талль-Рифат и Манбидж. Турецкий лидер также добавил, что впоследствии будут зачищены и остальные приграничные районы.

Также в среду эксперт по Ближнему Востоку, политолог Станислав Тарасов в беседе с «Известиями» назвал причины, по которым власти Турции приняли это. По его словам, она развивается параллельно с украинским кризисом. Кроме того, он указал, что в турецких СМИ присутствует информация, что активизация Турции на севере Сирии и Ирака связана с тем, что якобы появились проекты по провозглашению независимости Курдистана в сирийском анклаве.

В тот же день госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон выступает против планов Турции по военной операции.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия с тревогой восприняла заявление Эрдогана о начале новой военной операции на севере Сирии. При этом дипломат отметила, что Россия с пониманием относится к озабоченности Анкары в связи с угрозами национальной безопасности, которые исходят из приграничных районов Сирии.

Турция провела на севере Сирии с 2017 года три вышеуказанные военные операции. В результате их проведения появилась буферная зона безопасности между городами Аазаз и Джераблус к северу от Алеппо, также турецкие войска взяли под контроль Африн и пограничные районы к востоку от реки Евфрат.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022