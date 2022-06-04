Эрдоган анонсировал проведение новой военной операции на севере Сирии

Турция намерена провести новые антитеррористические операции в Сирии против членов Рабочей партии Курдистана (РПК) и «Сил народной самообороны» (СНС) (признаны в Турции террористическими организациями). Об этом 4 июня заявил глава турецкого государства Реджеп Тайип Эрдоган.

«На севере Сирии грядут новые антитеррористические операции с целью завершения формирования «безопасного коридора» (на 30 км от турецкой границы)», — цитирует его агентство Anadolu.

Он отметил, что решение о проведении новой операции было принято на фоне необходимости сохранения национальной безопасности страны. Так, Эрдоган напомнил, что в предыдущие годы на севере Сирии были проведены операции под названиями «Щит Евфрата», «Оливковая ветвь», «Источник мира», «Весенний щит», а также осуществляет в настоящее время операцию «Коготь — Замок» на севере Ирака.

«Все эти операции позволили разнести в пух и прах попытки формирования у южных границ Турции зоны, подконтрольной террористам», — подчеркнул он.

1 июня Эрдоган объявил, что военные его страны начинают новую антитеррористическую операцию на севере Сирии. Он рассказал, что Турция планирует зачистить Талль-Рифат и Манбидж. Турецкий лидер также добавил, что впоследствии будут зачищены и остальные приграничные районы.

Также в среду эксперт по Ближнему Востоку, политолог Станислав Тарасов в беседе с «Известиями» назвал причины, по которым власти Турции приняли это. По его словам, она развивается параллельно с украинским кризисом. Кроме того, он указал, что в турецких СМИ присутствует информация, что активизация Турции на севере Сирии и Ирака связана с тем, что якобы появились проекты по провозглашению независимости Курдистана в сирийском анклаве.

В тот же день госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон выступает против планов Турции по военной операции.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия с тревогой восприняла заявление Эрдогана о начале новой военной операции на севере Сирии. При этом дипломат отметила, что Россия с пониманием относится к озабоченности Анкары в связи с угрозами национальной безопасности, которые исходят из приграничных районов Сирии.

Турция провела на севере Сирии с 2017 года три вышеуказанные военные операции. В результате их проведения появилась буферная зона безопасности между городами Аазаз и Джераблус к северу от Алеппо, также турецкие войска взяли под контроль Африн и пограничные районы к востоку от реки Евфрат.