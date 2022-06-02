МИД отреагировал на решение Турции начать новую военную операцию в Сирии

Россия с тревогой восприняла заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о начале новой военной операции на севере Сирии. Об этом в четверг, 2 июня, сказала журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Подобный шаг в отсутствие согласия законного правительства Сирийской Арабской Республики представлял бы собой прямое нарушение суверенитета и территориальной целостности САР, спровоцировал бы дополнительную эскалацию напряженности в этой стране. Надеемся, что Анкара воздержится от действий, которые могут привести к опасному ухудшению и без того непростой ситуации в Сирии», — заявила она.

При этом дипломат отметила, что Россия с пониманием относится к озабоченности Анкары в связи с угрозами национальной безопасности, которые исходят из приграничных районов Сирии.

«В этой связи полагаем, что обеспечить надежную безопасность на сирийско-турецкой границе можно только путем размещения в прилегающей к ней зоне военнослужащих силовых структур САР», — добавила Захарова.

По ее словам, это было бы практическим отражением заявлений Турции об уважении суверенитета и территориальной целостности Сирии.

Ранее, 1 июня, Эрдоган заявил, что военные Турции начинают новую антитеррористическую операцию на севере Сирии.

В ходе выступления в парламенте он рассказал, что Турция планирует зачистить Талль-Рифат и Манбидж. Эрдоган также добавил, что впоследствии будут зачищены и остальные приграничные районы. По словам турецкого президента, антитеррористическая операция будет направлена против членов Рабочей партии Курдистана (РПК) и «Сил народной самообороны» (СНС), которые признаны Турцией террористическими организациями.

30 мая Эрдоган в ходе телефонного разговора попросил президента России Владимира Путина обеспечить безопасность территорий на севере Сирии. Тогда он отметил, что в Сирии продолжаются нападения на Турцию со стороны РПК и СНС.

29 мая Эрдоган отмечал, что Турция будет продолжать проводить военную операцию до тех пор, пока не искоренит террористов организаций, которые Анкара считает террористическими.

Турция провела на севере Сирии с 2017 года три военные операции под названиями «Щит Евфрата», «Оливковая ветвь» и «Источник мира». В результате их проведения появилась буферная зона безопасности между городами Аазаз и Джераблус к северу от Алеппо, также турецкие войска взяли под контроль Африн и пограничные районы к востоку от реки Евфрат, пишет «Газета.Ru».