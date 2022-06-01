США выступили против проведения Турцией военной операции в Сирии

Вашингтон выступает против планов Турции провести военную операцию в северной части Сирии. Об этом 1 июня заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Мы бы выступили против любой эскалации на севере Сирии. Мы поддерживаем текущее прекращение огня. Мы опасаемся, что любые новые наступательные действия подорвут стабильность в регионе <...>, предоставят возможность сторонам, стремящимся причинить ущерб, воспользоваться нестабильностью в своих целях», — заявил он в ходе совместной с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом пресс-конференции.

Ранее в среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военные его страны начинают новую антитеррористическую операцию на севере Сирии.

В ходе выступления в парламенте он рассказал, что Турция планирует зачистить Талль-Рифат и Манбидж. Эрдоган также добавил, что впоследствии будут зачищены и остальные приграничные районы. По словам турецкого президента антитеррористическая операция будет направлена против членов Рабочей партии Курдистана (РПК) и «Сил народной самообороны» (СНС), которые признаны Турцией террористическими организациями.

30 мая Эрдоган в ходе телефонного разговора попросил президента России Владимира Путина обеспечить безопасность территорий на севере Сирии. Тогда он отметил, что в Сирии продолжаются нападения на Турцию со стороны РПК и СНС.

29 мая Эрдоган отмечал, что Турция будет продолжать проводить военную операцию до тех пор, пока не искоренит террористов организаций, которые Анкара считает террористическими.

Турция провела на севере Сирии с 2017 года три военные операции под названиями «Щит Евфрата», «Оливковая ветвь» и «Источник мира». В результате их проведения появилась буферная зона безопасности между городами Аазаз и Джераблус к северу от Алеппо, также турецкие войска взяли под контроль Африн и пограничные районы к востоку от реки Евфрат, пишет «Газета.ru».