Минобороны РФ сообщило об активизации боевиков в идлибской зоне Сирии

В идлибской зоне деэскалации после заявлений Турции о начале военной операции на севере Сирии активизировались незаконные вооруженные формирования. Об этом в воскресенье, 5 июня, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Олег Журавлев.

Как отметил контр-адмирал, командование боевиков накапливает резервы, усиливает подготовку и боевую активность. Так, за прошедшие сутки российская сторона зафиксировала в идлибской зоне деэскалации 12 обстрелов со стороны позиций группировки «Джебхат ан-Нусра» (террористической организация, запрещенная в РФ). Из них шесть — в провинции Алеппо, еще шесть — в провинции Идлиб.

«В провинции Алеппо в результате артиллерийского обстрела, произведенного террористами из района Маарет по позициям правительственных сил в районе Кафер-Халаб, ранен один сирийский военнослужащий», — указал Журавлев.

Кроме того, в провинции Идлиб в ходе обстрела позиций армии САР в районе Кафер-Небель ранен еще один военнослужащий.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о решении Анкары провести новые антитеррористические операции в Сирии против членов Рабочей партии Курдистана (РПК) и «Сил народной самообороны» (СНС) (признаны в Турции террористическими организациями) и оно принято на фоне необходимости сохранения национальной безопасности страны. По словам турецкого лидера, конечной целью операции является завершения формирования «безопасного коридора» на 30 км от турецкой границы.

1 июня Эрдоган объявил, что военные его страны начинают новую антитеррористическую операцию на севере Сирии. Он рассказал, что Турция планирует зачистить Талль-Рифат и Манбидж. Турецкий лидер также добавил, что впоследствии будут зачищены и остальные приграничные районы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия с тревогой восприняла заявление Эрдогана о начале новой военной операции на севере Сирии. При этом дипломат отметила, что Россия с пониманием относится к озабоченности Анкары в связи с угрозами национальной безопасности, которые исходят из приграничных районов Сирии.

С 2017 года Турция провела на севере Сирии несколько военных операций. В результате появилась буферная зона безопасности между городами Аазаз и Джераблус к северу от Алеппо, также турецкие войска взяли под контроль Африн и пограничные районы к востоку от реки Евфрат.