Двое сирийских военных ранены после обстреляла позиций САР боевиками

Двое сирийских военных ранены в результате обстрела боевиками позиций сил правительства. Об этом 16 июля сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике капитан 1 ранга Евгений Герасимов.

«В провинции Идлиб в результате минометного обстрела, произведенного террористами из района Афес по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Серакаб, ранен один сирийский военнослужащий. В результате снайперского обстрела, произведенного террористами из района Руайха по позициям правительственных сил в районе северо-восточной окраины Руайха, ранен один сирийский военнослужащий», — сообщил Герасимов.

Он также уточнил, что всего за сутки в Идлибской зоне деэскалации террористы совершили 14 обстрелов.

22 июня при взрыве в городе Дераа, который расположен недалеко от Дамаска на юге Сирии пострадали два человека. Предположительно, сработало самодельное взрывное устройство возле перекрестка Аль-Даллах.

До этого, 20 апреля, агентство SANA сообщило, что в поселке на границе сирийских провинций Хасеке и Дейр-эз-Зор на мине подорвались бойцы курдских формирований из «Сил демократической Сирии» (СДС) и военные США. Отмечалось, что есть раненые.