В Тель-Авиве прозвучали сирены тревоги

В городах Тель-Авив и Лод прозвучали сирены воздушной тревоги. Об этом 7 августа сообщила The Jerusalem Post.

По данным издания, сирены сработали из-за запуска ракет группировкой «Исламский джихад» (запрещенная в РФ организация). Всего с момента начала операции «Рассвет» по Израилю были выпущены 935 ракет.

Незадолго до этого премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил о завершающей стадии военной операции «Рассвет», направленной против группировки «Исламский джихад». Он отметил, что цели операции были достигнуты.

Ранее 7 августа сообщалось, что Израиль согласился на предложенное египетскими посредниками перемирие в секторе Газа. Агентство также информировало, что в Газе 7 августа в 20:00 по местному времени будет объявлено перемирие.

Израиль начал военную операцию 5 августа. В тот день армией обороны еврейского государства были нанесены удары по сектору Газа, в приграничных районах в тылу Израиля было объявлено особое положение.

В результате израильской операции был ликвидирован один из командиров «Исламского джихада» Тайсир аль-Джабари, командовавший военным крылом группировки «Бригады аль-Кудс» в северной части анклава. Также сообщалось о ликвидации еще одного высокопоставленного командира радикального палестинского движения — члена военного совета и командира южного региона Халеда Саида Мансура.

Как сообщили в минздраве палестинского анклава, в результате израильских ударов по сектору Газа погибли 24 человека, еще 203 получили ранения. Среди погибших — шестеро детей и две женщины. Армия обороны Израиля сообщила в свою очередь, что мирные жители погибли в Джабалии на севере сектора Газа из-за неудачного пуска ракеты группировкой «Исламский джихад».

Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в настоящее время приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями.

Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.