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Посольство в Сербии прокомментировало задержание журналистки Асламовой в Косово

Посольство в Белграде: российская журналистка Асламова находится в безопасности в Сербии
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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Журналистка «Комсомольской правды» Дарья Асламова находится в безопасности в центральной части Сербии. Об этом в воскресенье, 7 августа, заявили в посольстве РФ в Белграде.

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Там же отметили, что ее задержание в самопровозглашенном Косово было безосновательным.

«Под надуманными предлогами косовары не пропустили Асламову на территорию края и, абсурдно обвиняя в «работе на российские спецслужбы», удерживали и допрашивали в течение нескольких часов, запретив использовать мобильный телефон и отобрав для обыска все личные вещи», — сообщила дипмиссия.

Как сообщается, посольство незамедлительно проинформировало о случившемся находящиеся в крае международные присутствия, в частности миссию ООН по делам временной администрации в Косово (МООНК), а также непосредственно Секретариат ООН.

По мнению российских дипломатов, задержание журналистки является примером полного игнорирования Приштиной базовых демократических принципов, включая свободу СМИ.

«Призываем Секретариат ООН, МООНК, Миссию ОБСЕ в Косово, Миссию ЕС в области верховенства закона и профильные международные организации незамедлительно дать произошедшему соответствующую публичную оценку», — заключили в ведомстве.

Ранее в этот день посольство России в Сербии заявило, что задержание Асламовой стало очередной провокацией непризнанного Косово, примером полного игнорирования Приштиной базовых демократических принципов, включая свободу СМИ.

Накануне глава МВД самопровозглашенного образования Джеляль Швецла заявил, что Асламову задержали в Косово, обвинив в шпионаже. После этого журналистка перестала выходить на связь.

Позже она рассказала, что вместе с супругом, хорватским журналистом, отправилась снимать репортаж о православных монастырях в Косово. Однако на границе ее паспорт среагировал как «сигнал опасности», в итоге журналистку задержали. После допроса россиянку отпустили.

31 июля на границе Сербии и Косово произошло обострение ситуации, после того как косово-албанские власти потребовали у проживающих в северной части Косово и Метохии сербов перерегистрировать сербские номерные знаки на автомобилях и документы.

Премьер-министр Косово Альбин Курти в видеообращении заявил, что перед началом применения ответных мер с Сербией незаконные сербские структуры на севере страны начали блокировать дороги. В Сербии ответили, что вводимый властями самопровозглашенной республики Косово с 1 августа запрет на въезд с сербскими документами и с выданными в Сербии автомобильными номерами неприемлем и направлен на то, чтобы изгнать этнических сербов из Косово и Метохии.

МИД России призывал Приштину и стоящих за ней США и Евросоюз к прекращению провокаций и к соблюдению прав сербов в Косово.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предложил Косово перенести запрет на сербские документы на 30 дней и продлить их действие до 1 сентября. Власти региона поддержали эту инициативу.

После полуночи 1 августа стало известно, что Косово отложило процедуру введения запрета на сербские документы до 1 сентября.

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