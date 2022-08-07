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Посольство России назвало задержание журналистки провокацией Косово

Посольство России в Сербии: задержание журналистки Асламовой стало провокацией Косово
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Фото: REUTERS/Laura Hasani
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Задержание российской журналистки Дарьи Асламовой стало очередной провокацией непризнанного Косово, примером полного игнорирования Приштиной базовых демократических принципов, включая свободу СМИ. Об этом 7 августа заявило посольство России в Сербии.

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Как отмечается в документе, спецкора «Комсомольской правды» задержали 6 августа на административной линии между Центральной Сербией и автономией Косово и Метохия.

«Под надуманными предлогами косовары не пропустили Д.М. Асламову на территорию края и, абсурдно обвиняя в «работе на российские спецслужбы», удерживали и допрашивали в течение нескольких часов, запретив использовать мобильный телефон и отобрав для обыска все личные вещи», — подчеркнули в посольстве.

Задержание Асламовой дипломаты сочли безосновательной очередной провокацией временных органов самоуправления Косово. Приштина игнорирует базовые демократические принципы, включая свободу СМИ, добавили в посольстве РФ.

«Призываем секретариат ООН, МООНК, Миссию ОБСЕ в Косове, Миссию ЕС в области верховенства закона и профильные международные организации незамедлительно дать произошедшему соответствующую публичную оценку», — заключили в дипмиссии.

Накануне глава МВД самопровозглашенного образования Джеляль Швецла заявил, что Асламову задержали в Косово, обвинив в шпионаже. После этого журналистка перестала выходить на связь.

Позже она рассказала, что вместе с супругом, хорватским журналистом, отправилась снимать репортаж о православных монастырях в Косово. Однако на границе ее паспорт среагировал как «сигнал опасности», в итоге журналистку задержали. После допроса россиянку отпустили.

31 июля на границе Сербии и Косово произошло обострение ситуации, после того как косово-албанские власти потребовали у проживающих в северной части Косово и Метохии сербов перерегистрировать сербские номерные знаки на автомобилях и документы.

Премьер-министр Косово Альбин Курти в видеообращении заявил, что перед началом применения ответных мер с Сербией незаконные сербские структуры на севере страны начали блокировать дороги. В Сербии ответили, что вводимый властями самопровозглашенной республики Косово с 1 августа запрет на въезд с сербскими документами и с выданными в Сербии автомобильными номерами неприемлем и направлен на то, чтобы изгнать этнических сербов из Косово и Метохии.

МИД России призывал Приштину и стоящих за ней США и Евросоюз к прекращению провокаций и к соблюдению прав сербов в Косово.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предложил Косово перенести запрет на сербские документы на 30 дней и продлить их действие до 1 сентября. Власти региона поддержали эту инициативу.

После полуночи 1 августа стало известно, что Косово отложило процедуру введения запрета на сербские документы до 1 сентября.

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