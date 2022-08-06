Дацик единогласным решением судей одержал победу над Монсоном

Вячеслав Дацик решением судей победил Джеффа Монсона в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Трансляцию поединка вел канал РЕН ТВ.

В первом раунде Дацик исполнил свой коронный прием, однако Монсон был готов к нему, после чего перевел российского бойца в партер.

Второй раунд остался за Дациком. Он активно бомбардировал Монсона увесистыми ударами и дразнил противника.

В конце боя Дацик уже полностью доминировал над Монсоном, но нанести нокаутирующий удар ему не удалось.

Ранее в этот день бразильский боец Фернандо Родригес раздельным решением судей одержал победу над Гаджи Наврузовым по прозвищу Автомат.

Звезда ММА Святослав Коваленко удушающим приемом выиграл бой с блогером Сашей Стоуном.

Николай Чибисов единогласным решением судей победил Андрея Ефимова по прозвищу Ушу Мастер.

До этого, 5 августа, Монсон пообещал душить своего оппонента, российского бойца смешанных единоборств Вячеслава Дацика по прозвищу Рыжий Тарзан.

При этом Дацик заявил, что не сможет бить Монсона по некоторым частям тела из-за патриотических татуировок.

Накануне, согласно правилам, Дацик и Монсон прошли процедуру взвешивания перед боем. На весах Дацик показал 127,1 кг. Вес Монсона оказался 104,1 кг — на 23 кг меньше.

До этого, 2 августа, Монсон рассказал, как планирует биться с Рыжим Тарзаном. Боец отметил, что находится в прекрасной форме. По плану у него было «боксировать, сбивать с ног и немножко подушить». Он также признался в любви к России.

Ранее, 31 июля, свой прогноз на бой Монсона и Дацика дал боксер Андрей Замковой. Он выразил уверенность в том, что Дацик возьмет верх, несмотря на преимущество Монсона в технике. При этом спортсмен подчеркнул, что Монсон — очень известный боец, достигший многого, поэтому технически выглядит лучше соперника.

Турнир в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» впервые прошел по правилам ММА.