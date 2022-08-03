Боец ММА Монсон на русском языке признался в любви к России

Боец ММА Джефф Монсон признался в любви к России на пресс-конференции в «Известиях» 2 августа, посвященной поединку с Вячеславом Дациком.

«Я вырос в Америке, но я пробую работать и жить в России. Я люблю Россию. Мой перый визит в Россию был, может быть, 10 лет назад. [Тогда] я знал, что хочу жить в России», — сказал спортсмен.

Монсон добавил, что в РФ живет множество его друзей.

31 июля боксер Андрей Замковой дал прогноз на бой Монсона и Дацика. По словам Замкового, несмотря на наличие у Монсона российского гражданства, Рыжий Тарзан ему ближе. При этом он подчеркнул: Монсон — очень известный боец, достигший многого, поэтому технически выглядит лучше соперника.

Днем ранее боец Евгений Орлов также отметил, что ожидает победу Дацика над Монсоном. У американца есть небольшой шанс, так как впервые турнир пройдет именно по правилам ММА, добавил он.

Турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 5 августа и впервые пройдет по правилам смешанных единоборств (MMA). Ранее бои проводились только по правилам бокса. Поединки состоятся в столичном клубе «1930 Moscow». Трансляцию покажет РЕН ТВ, она начнется в 23:00.

Официальная продажа билетов на турнир суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» уже стартовала. Зрители турнира также могут поучаствовать в конкурсе, который проходит в группе телеканала РЕН ТВ в «Одноклассниках». Среди призов — перчатки с автографами Вячеслава Дацика и Джеффа Монсона, а также фирменная футболка «Бойцовского клуба РЕН ТВ».