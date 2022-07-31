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Боксер Замковой спрогнозировал победу Дацика в бою с Монсоном

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Заслуженный мастер спорта по боксу Андрей Замковой в бою Джеффа Монсона с Вячеславом Дациком, известном как Рыжий Тарзан, будет болеть за второго спортсмена. Об этом боксер рассказал 31 июля «Известиям».

«Я буду болеть, мне кажется, за Дацика, как и многие другие, поддерживать этого российского бойца», — рассказал он.

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По словам Замкового, несмотря на наличие у Монсона российского гражданства, Рыжий Тарзан ему ближе. При этом он подчеркнул: Монсон — очень известный боец, достигший многого, поэтому технически выглядит лучше соперника.

«Ну на счет техники, может, у Монсона получше будет, но все-таки Дацик его «задавит», передышит. Бой закончится досрочно», — поделился спортсмен прогнозом.

Зрителям будет интересно наблюдать за поединком, так как предстоит интересный и красивый бой.

Накануне российский боец Евгений Орлов также отметил, что ожидает победу Дацика над Джеффом Монсоном. У Монсона есть небольшой шанс, так как впервые турнир пройдет именно по правилам ММА, добавил он.

29 июля Дацик упрекнул чемпиона мира в тяжелом весе Джеффа Монсона в незнании русского языка. Таким образом боец ответил сопернику, заявившему ранее, что он «больше русский».

Турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 5 августа и впервые пройдет по правилам смешанных единоборств (MMA). Ранее бои проводились только по правилам бокса.

Бои пройдут в столичном клубе «1930 Moscow». Трансляцию в прямом эфире покажет РЕН ТВ, она начнется в 23:00.

Официальная продажа билетов на турнир суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» уже стартовала.

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