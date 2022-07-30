Боец Орлов дал прогноз на исход боя Дацика с Монсоном

Российский боец Евгений Орлов ожидает сокрушительную победу Вячеслава Дацика над Джеффом Монсоном на предстоящем 5 августа турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Об этом спортсмен рассказал 30 июля «Известиям».

По словам Орлова, Дацик — мощный спортсмен, кроме того, он хорошо тренируется и готов к бою

«Нельзя сказать, что у них шансы равные, потому что Джефф Монсон – это уже взрослый, уважаемый человек, но уже не первой молодости, так скажем. Поэтому преимущество за Славой», — поделился он прогнозом.

Однако Орлов добавил, что у Монсона есть небольшой шанс, так как впервые турнир пройдет именно по правилам ММА.

«Но я думаю, что победа будет очень быстрая. У Славы есть мощь. И возможно, что Джонсон не сумеет его побороть. Но бой будет интересным», — подчеркнул боец.

Говоря о заявлении Монсона о том, что он больше русский, чем Дацик, Орлов назвал сравнение смешным, однако само заявление о России вызывает его восхищение.

«Но Монсон – молодец. Это даже здорово, что он делает сейчас такие заявления о России. Я восхищаюсь», — заключил боец.

20 июля Монсон рассказал, что, еще когда он был ребенком, его уже интересовала культура и история России и он прочувствовал русскую душу задолго до того, как получил российский паспорт. Он отметил, что у него русская жена и дети и что он «на 100% больше русский», чем Дацик.

29 июля Дацик упрекнул чемпиона мира в тяжелом весе Джеффа Монсона в незнании русского языка. Таким образом боец ответил сопернику, заявившему ранее, что он «больше русский».

Турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 5 августа и впервые пройдет по правилам смешанных единоборств (MMA). Ранее бои проводились только по правилам бокса.

Бои пройдут в столичном клубе «1930 Moscow». Трансляцию в прямом эфире покажет РЕН ТВ, она начнется в 23:00.

Официальная продажа билетов на турнир суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» уже стартовала.