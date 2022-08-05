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Монсон пообещал душить Дацика на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Боец ММА, чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу Джефф Монсон пообещал душить своего оппонента, российского бойца смешанных единоборств Вячеслава Дацика по прозвищу Рыжий Тарзан. Сражение станет главным событием турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. Дацик VS Монсон», который состоится 5 августа.

«Дацик, я буду душить тебя сегодня», — сказал он.

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Ранее в этот день Дацик заявил, что не сможет бить Монсона по некоторым частям тела из-за патриотических татуировок.

Накануне, согласно правилам, Дацик и Монсон прошли процедуру взвешивания перед боем. На весах Дацик показал 127,1 кг. Вес Монсона оказался 104,1 кг — на 23 кг меньше.

До этого, 2 августа, Монсон рассказал, как планирует биться с Рыжим Тарзаном. Боец отметил, что находится в прекрасной форме. По плану у него «боксировать, сбивать с ног и немножко подушить». Он также признался в любви к России.

Ранее, 31 июля, свой прогноз на бой Монсона и Дацика дал боксер Андрей Замковой. Он уверен, что Дацик возьмет верх, несмотря на преимущество Монсона в технике. При этом спортсмен подчеркнул, что Монсон — очень известный боец, достигший многого, поэтому технически выглядит лучше соперника.

Дацик и Монсон сойдутся на ринге 5 августа в рамках турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Среди болельщиков телеканал разыграет перчатки с автографами бойцов. Конкурс запущен в группе РЕН ТВ в «Одноклассниках».

Зрители также смогут посмотреть схватку Гаджи Автомата против бразильского бойца Фернандо Родригеса, бои Николая Чибисова с Андреем Ефимовым и звезды ММА Святослава Коваленко с блогером Сашей Стоуном. Впервые за всю историю турнира бои будут проходить не по правилам бокса, а по правилам ММА.

Поединки пройдут 5 августа в столичном клубе «1930 Moscow». Трансляцию в прямом эфире покажет РЕН ТВ, она начнется в 23:00.

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