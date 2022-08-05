Дацик пообещал не бить по патриотическим татуировкам Монсона

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик (Рыжий Тарзан) заявил, что не сможет бить своего оппонента чемпиона мира по бразильскому джиу-джитсу Джеффа Монсона по некоторым частям тела из-за патриотических татуировок. Сражение станет главным событием турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. Дацик VS Монсон», который состоится 5 августа.

«Джефф хитрый. По ноге бить нельзя — там серп и молот. В бочину тоже особо не ударить — там Че Гевара. Куда бить-то непонятно... Весь забился великими», — сказал он.

Дацик подчеркнул, что настоящие профессионалы не унижаются до треш-тока, поскольку всё показывают в ринге.

«План на бой — откроем диски Mortal Kombat и потренируемся», — пошутил боец.

Ранее, 4 августа, Дацик и Монсон прошли процедуру взвешивания перед боем. Процедура взвешивания, согласно правилам, проходит накануне поединка. На весах Дацик показал 127,1 кг. Вес Монсона оказался 104,1 кг — на 23 кг меньше.

До этого, 2 августа, Монсон рассказал, как планирует биться с Рыжим Тарзаном. Боец отметил, что находится в прекрасной форме. По плану у него «боксировать, сбивать с ног и немножко подушить». Он также признался в любви к России.

31 июля свой прогноз на бой Монсона и Дацика дал боксер Андрей Замковой. Он уверен, что Дацик возьмет верх, несмотря на преимущество Монсона в технике. При этом спортсмен подчеркнул, что Монсон — очень известный боец, достигший многого, поэтому технически выглядит лучше соперника.

Дацик и Монсон сойдутся на ринге 5 августа в рамках турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Среди болельщиков телеканал разыграет перчатки с автографами бойцов. Конкурс запущен в группе РЕН ТВ в «Одноклассниках».

Зрители также смогут посмотреть схватку Гаджи Автомата против бразильского бойца Фернандо Родригеса, бои Николая Чибисова с Андреем Ефимовым и звезды ММА Святослава Коваленко с блогером Сашей Стоуном. Впервые за всю историю турнира бои будут проходить не по правилам бокса, а по правилам ММА.

Поединки пройдут 5 августа в столичном клубе «1930 Moscow». Трансляцию в прямом эфире покажет РЕН ТВ, она начнется в 23:00. Официальная продажа билетов на турнир суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» уже стартовала.