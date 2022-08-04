Киев потребовал $750 млрд для возмещения «ущерба от спецоперации»

Киевская школа экономики озвучила необходимую на восстановление Украины сумму в $750 млрд, что в семь раз превышает размер оцененного ущерба от российской спецоперации. Соответствующий отчет опубликован на сайте школы.

Отмечается, что специалисты подсчитали, что экономические потери страны составили $108 млрд. На восстановление же Украины необходимо $750 млрд, решили аналитики.

Кроме того, по их мнению, на восстановление страны до образа «лучше, чем было» неплохо было бы выделить $185 млрд. При этом $75 млрд украинцы намерены потратить на строительство жилья, около $42 млрд — на инфраструктуру, оставшуюся часть — на сельскохозяйственные и промышленные мощности.

Добавляется, что, по сравнению с предыдущей оценкой ущерба на 13 июня, сумма увеличилась на $12,8 млрд. Ключевым фактором роста стало увеличение количества поврежденного и разрушенного жилья, уточнили специалисты.

По данным школы, к настоящему времени разрушено и повреждено не менее 129,9 тыс. жилых домов, из них 114,7 тыс. частных домов и 15,1 тыс. — многоквартирных. Ущерб от разрушения многоквартирных домов оценен в $42,3 млрд, еще $5,4 млрд приходится на ущерб, причиненный частным домам.

Ущерб предприятиям и промышленности уже оценивается в $8,8 млрд, подсчитали в школе. Уточняется, что увеличение общей суммы ущерба также связано с ростом количества разрушенных и поврежденных объектов образования, здравоохранения и социальной сферы.

По состоянию на 1 августа, добавили в отчете, разрушено 2217 объектов образования на сумму $3,8 млрд, ущерб нанесен 903 медицинским учреждениям на $1,6 млрд, ущерб 89 объектам социальной сферы оценивается более чем в $300 млн.

Ранее, 20 июля, советник главы офиса президента страны Владимира Зеленского Тимофей Милованов озвучил, что Украине для восстановления нужно получать до $100 млрд каждый год. Он также указал, что для обеспечения макроэкономики Украине необходимо до $30 млрд в год. Такая же сумма необходима и для поддержки армии.

Кроме того, Милованов заявил, что сумма, запрошенная на конференции в Лугано на восстановление страны в $750 млрд, является «амбициозной».

До этого, 6 июля, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам международной конференции в Лугано рассказал, что киевские власти представили план по восстановлению страны.

Двумя днями ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что комиссия предложила Украине создать международную платформу по восстановлению страны после завершения российской спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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