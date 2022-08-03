МИД РФ заявил о потере реноме США из-за визита Пелоси на Тайвань

Визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань показал, что США ни во что не ставят другие страны. А кроме того, данным событием они пожертвовали и остатками своего реноме. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 августа.

«На самом деле то, что было сделано за эти сутки, — я думаю, просто стало для всех очевидным: США ни в грош не ставят никого из своих партнеров, будь то ближайшие союзники, стратегические союзники, будь то партнеры, будь то страны, с которыми развиваются отношения в различных направлениях, им все равно», — отметила дипломат в эфире радио Sputnik.

Захарова указала, что Соединенные Штаты готовы пожертвовать своей репутацией ради сиюминутной внешней выгоды и пресловутого внутреннего пиара. Кроме того, представитель дипломатического ведомства заявила, что шумихой вокруг визита Пелоси на Тайвань власти США пытались отвлечь внимание от Украины и от собственных внутренних проблем в стране, в том числе от инфляции.

Ранее в среду Захарова также заявила, что визит Пелоси на Тайвань продемонстрировал пренебрежение США правами других государств. По ее словам, американские дипломаты в Китае «буквально проглотили язык и забились в угол», чтобы не вызвать гнева общественности из-за визита Пелоси.

В свою очередь глава МИДа, член Госсовета КНР Ван И в связи с необъявленным визитом спикера Пелоси на Тайвань указал, что Вашингтон спровоцировал эскалацию между Китаем и Тайванем, и заявил, что США превратились в главного разрушителя мира между двумя берегами Тайваньского пролива и региональной стабильности.

Сама же Пелоси ранее в среду во время встречи с главой администрации острова Цай Инвэнь в Тайбэе отметила, что США гордятся своей прочной дружбой с Тайванем и не намерены отказываться от оказания ему помощи.

В свою очередь координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби накануне выразил мнение, что визит Нэнси Пелоси на Тайвань не противоречит приверженности Вашингтона принципу «одного Китая». В США считают, что Китай должен вести себя ответственно и не создавать напряженность на фоне визита Пелоси на Тайвань.

Тогда же бывший президент США Дональд Трамп, комментируя посещение Пелоси Тайваня, назвал ее «сумасшедшей, которая всегда устраивает проблемы». Трамп отметил, что ничто из того, что делала Пелоси, к хорошему не приводило.

Визит Пелоси стал первым официальным визитом на Тайвань спикера палаты представителей США за последние 25 лет. Политик прибыла на остров ранее во вторник. По прибытии она официально назвала свой визит на Тайвань «свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии».

Министерство иностранных дел Китая в свою очередь вызвало посла США Николаса Бернса для того, чтобы выразить протест в связи с визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Ведомство в очередной раз призвало США прекратить вмешиваться во внутренние дела КНР и потворствовать силам, выступающим за независимость Тайваня.