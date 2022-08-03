Пелоси заявила о приверженности США поддержке Тайваня

США гордятся своей прочной дружбой с Тайванем и не намерены отказываться от оказания ему помощи. Об этом 3 августа заявила спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на встрече с главой администрации острова Цай Инвэнь в Тайбэе.

«Наша делегация, которой я очень горжусь, прибыла на Тайвань, чтобы дать ясно понять, что мы не откажемся от нашей приверженности Тайваню, мы очень гордимся нашей прочной дружбой», — заявила Пелоси в ходе телетрансляции.

Как отметил ранее в среду глава департамента по разоружению МИД КНР Фу Цонг, Китай не видит ядерных рисков из-за ситуации с визитом Пелоси на Тайвань. Фу Цонг также призвал Россию и США продолжить диалог о дальнейшем сокращении ядерных арсеналов.

В свою очередь, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби накануне выразил мнение, что визит Нэнси Пелоси на Тайвань не противоречит приверженности Вашингтона принципу «одного Китая». В США считают, что Китай должен вести себя ответственно и не создавать напряженность на фоне визита Пелоси на Тайвань.

Визит Пелоси стал первым официальным визитом на Тайвань спикера палаты представителей США за последние 25 лет. Политик прибыла на остров ранее во вторник. По прибытии она официально назвала свой визит на Тайвань «свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии».

Министерство иностранных дел Китая, в свою очередь, вызвало посла США Николаса Бернса для того, чтобы выразить протест в связи с визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Ведомство в очередной раз призвало США прекратить вмешиваться во внутренние дела КНР и потворствовать силам, выступающим за независимость Тайваня.

На фоне происходящих событий там сообщили о приведении народно-освободительной армии Китая (НОАК) в состояние боевой готовности и анонсировали проведение ряда военных мероприятий в качестве контрмер. Также отмечалось, что НОАК проведет военные учения в шести регионах вокруг Тайваня с 4 по 7 августа.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.