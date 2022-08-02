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В Совфеде раскритиковали визит Пелоси на Тайвань

Сенатор Цеков раскритиковал визит Пелоси на Тайвань
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Фото: Getty Images/Annabelle Chih
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Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал во вторник, 2 августа, сообщение о том, что спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прилетела на Тайвань.

Подбрось сомненья: прилетит ли Нэнси Пелоси на Тайвань
И как на этот визит может ответить Китай

«Она тешит свое самолюбие, действия Пелоси направлены исключительно на её эго. Этот визит не нужен ни Америке, ни Китаю, ни Тайваню», — сказал сенатор в беседе с RT.

Также он высказал мнение, что стоит дождаться ответных мер Китая.

«Китайцы — мудрые люди и не будут усугублять те ошибки, которые уже совершила Пелоси. Я думаю, они предпримут какие-либо меры, которые очень болезненно скажутся на Соединенных Штатах Америки и на той политике, которую они проводят... Пелоси резко ухудшает отношения между США и Китаем — вот результаты её прилета на Тайвань», — заключил Цеков.

Ранее в этот день самолет, в котором находится спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, приземлился на Тайване вечером 2 августа. Лайнер Boeing C-40C вылетел из Куала-Лумпура (Малайзия).

Пелоси заявила, что ее визит на Тайвань является «свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии», пишет РИАМО.

МИД Китайской Народной Республики выразил решительный протест из-за визита политика на остров, сообщает телеканал «Звезда».

Министерство также назвало визит Пелоси серьезным нарушением суверенитета и территориальной целостности Китая. Ведомство подчеркнуло, что тайваньский вопрос является внутренним делом Китая, по которому ни одна другая страна не может выступать в качестве судьи, сообщает телеканал «360».

Армия КНР проведет военные учения в шести регионах вокруг Тайваня с 4 по 7 августа, передает НСН.

Визит американского политика на Тайвань, который Китай считает своей территорией, вызвал резкое обострение отношений Пекина и Вашингтона. Так, военно-воздушные силы Китая направили истребители Су-35 в Тайнваньский пролив. В свою очередь с военно-воздушной базы США «Кадена» на Окинаве в Японии вылетели восемь истребителей F-15, пять самолетов-заправщиков и самолет радиотехнической разведки Lockheed EP-3.

Ранее во вторник постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь предупредил Вашингтон о последствиях визита спикера палаты представителей США на Тайвань. Он отметил, что это подорвет отношения между Китаем и Соединенными Штатами. Остров, по его словам, является неотъемлемой частью Китая.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия абсолютно солидарна с Китаем в отношении его позиции по Тайваню, поэтому считает, что визит Пелоси на не признанное КНР островное государство только провоцирует нарастание напряженности в регионе.

Официальные отношения между правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.

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