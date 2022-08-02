В Совфеде раскритиковали визит Пелоси на Тайвань

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал во вторник, 2 августа, сообщение о том, что спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прилетела на Тайвань.

«Она тешит свое самолюбие, действия Пелоси направлены исключительно на её эго. Этот визит не нужен ни Америке, ни Китаю, ни Тайваню», — сказал сенатор в беседе с RT.

Также он высказал мнение, что стоит дождаться ответных мер Китая.

«Китайцы — мудрые люди и не будут усугублять те ошибки, которые уже совершила Пелоси. Я думаю, они предпримут какие-либо меры, которые очень болезненно скажутся на Соединенных Штатах Америки и на той политике, которую они проводят... Пелоси резко ухудшает отношения между США и Китаем — вот результаты её прилета на Тайвань», — заключил Цеков.

Ранее в этот день самолет, в котором находится спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, приземлился на Тайване вечером 2 августа. Лайнер Boeing C-40C вылетел из Куала-Лумпура (Малайзия).

Пелоси заявила, что ее визит на Тайвань является «свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии», пишет РИАМО.

МИД Китайской Народной Республики выразил решительный протест из-за визита политика на остров, сообщает телеканал «Звезда».

Министерство также назвало визит Пелоси серьезным нарушением суверенитета и территориальной целостности Китая. Ведомство подчеркнуло, что тайваньский вопрос является внутренним делом Китая, по которому ни одна другая страна не может выступать в качестве судьи, сообщает телеканал «360».

Армия КНР проведет военные учения в шести регионах вокруг Тайваня с 4 по 7 августа, передает НСН.

Визит американского политика на Тайвань, который Китай считает своей территорией, вызвал резкое обострение отношений Пекина и Вашингтона. Так, военно-воздушные силы Китая направили истребители Су-35 в Тайнваньский пролив. В свою очередь с военно-воздушной базы США «Кадена» на Окинаве в Японии вылетели восемь истребителей F-15, пять самолетов-заправщиков и самолет радиотехнической разведки Lockheed EP-3.

Ранее во вторник постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь предупредил Вашингтон о последствиях визита спикера палаты представителей США на Тайвань. Он отметил, что это подорвет отношения между Китаем и Соединенными Штатами. Остров, по его словам, является неотъемлемой частью Китая.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия абсолютно солидарна с Китаем в отношении его позиции по Тайваню, поэтому считает, что визит Пелоси на не признанное КНР островное государство только провоцирует нарастание напряженности в регионе.

Официальные отношения между правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.