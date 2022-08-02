С военной базы США на Окинаве вылетели восемь истребителей F-15

С военно-воздушной базы США «Кадена» на Окинаве в Японии вылетели восемь истребителей F-15, пять самолетов-заправщиков и самолет радиотехнической разведки Lockheed EP-3. Об этом 2 августа сообщил NHK.

Вместо них на «Кадену» с других баз прибыли 22 топливозаправщика. Телеканал отмечает, что такое скопление самолетов является беспрецедентным.

Ранее в этот день Reuters сообщило о развертывании четырех военных кораблей США, в том числе атомного авианосца «Рональд Рейган», к востоку от Тайваня. Агентство связывает стягивание военно-морских сил с возможным визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, против которого резко выступили власти КНР.

2 августа сообщалось, что спецборт США со спикером палаты представителей конгресса вылетел из Куала-Лумпура (Малайзия). Самолет направился на юго-восток. Позднее стало известно, что самолет Пелоси направился в аэропорт Тайбэя.

1 августа китайский аналитический центр SCSPI сообщил, что 30 июля группа авианосцев Военно-морских сил США направилась в акваторию к юго-востоку от Тайваня и может находиться на расстоянии около 800 км от острова.

В МИД Китая в случае прибытия Пелоси на остров пригрозили применить силовые методы. В ведомстве подобный шаг расценивают как грубое вмешательство во внутреннюю политику КНР. В частности, как заявил 2 августа постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь, визит спикера на Тайвань подорвет отношения между Китаем и США.

Официальные отношения между правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.