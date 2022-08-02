Реклама
Прямой эфир
Мир
Заксобрание Тайваня расстелило ковровую дорожку перед визитом Пелоси
Мир
Страны G7 допустили запрет на перевозку нефти из России
Экономика
ЦБ снизил официальные курсы доллара и евро на 3 августа
Общество
Благовещенск затопило из-за сильных ливней
Мир
В ДНР сообщили о зачистке 50% поселка Пески от украинских подразделений
Мир
Канада добавила в санкционный список более 40 россиян
Мир
Марин Ле Пен заявила о большем вреде антироссийских санкций для Европы
Мир
Зеленский сменил главного аналитика СБУ
Авто
«Мострансавто» утилизировало около 420 устаревших автобусов
Экономика
Россия и Мьянма готовят стратегию экономического сотрудничества
Мир
Молдавия сократит потребление газа зимой минимум на 15%
Политика
Госдума 11 августа проведет внеплановый совет
Сюжет:

Россиянам из групп риска рекомендовали носить маски в общественных местах

Роспотребнадзор рекомендовал россиянам из групп риска носить маски в общественных местах
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Для снижения рисков заболеваемости COVID-19 гражданам из групп риска рекомендуется надевать маски в людных местах и в общественном транспорте. Об этом во вторник, 2 августа, сообщили в Роспотребнадзоре.

«До снятия статуса пандемии может пройти еще несколько лет»
Инфекционист Георгий Сапронов — о том, при каких условиях может быть вытеснен «Омикрон», понадобятся ли изменения вакцины и вероятности новых эпидемий

В ведомстве уточнили, что новая коронавирусная инфекция представляет угрозу для уязвимых категорий граждан. При этом заболевание, вызываемое новыми подвариантами штамма «Омикрон», часто протекает в форме ОРВИ.

Кроме масок также рекомендуется использовать средства для дезинфекции рук.

Ранее, 28 июля, в Роспотребнадзоре заявили, что на данный момент необходимости снова ввести противоэпидемические ограничения нет.

Между тем, как отметили в ведомстве, из-за распространения новых подвидов штамма «Омикрон» на территории России зафиксирован очередной рост заболеваемости.

Частые симптомы нового подвида COVID-19 — боли в горле и сильный насморк.

В конце июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал соблюдать все рекомендации российского правительства и Роспотребнадзора. Он подчеркнул, что от этого зависит, будут ли снова введены масочный режим и другие меры.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022