Россиянам из групп риска рекомендовали носить маски в общественных местах

Для снижения рисков заболеваемости COVID-19 гражданам из групп риска рекомендуется надевать маски в людных местах и в общественном транспорте. Об этом во вторник, 2 августа, сообщили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве уточнили, что новая коронавирусная инфекция представляет угрозу для уязвимых категорий граждан. При этом заболевание, вызываемое новыми подвариантами штамма «Омикрон», часто протекает в форме ОРВИ.

Кроме масок также рекомендуется использовать средства для дезинфекции рук.

Ранее, 28 июля, в Роспотребнадзоре заявили, что на данный момент необходимости снова ввести противоэпидемические ограничения нет.

Между тем, как отметили в ведомстве, из-за распространения новых подвидов штамма «Омикрон» на территории России зафиксирован очередной рост заболеваемости.

Частые симптомы нового подвида COVID-19 — боли в горле и сильный насморк.

В конце июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал соблюдать все рекомендации российского правительства и Роспотребнадзора. Он подчеркнул, что от этого зависит, будут ли снова введены масочный режим и другие меры.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

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